2024 Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107210359

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107210359

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   İktisat Fakültesi   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü tercih kod numarası 107210359 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Taban Puanı: 328,17408

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Başarı Sıralaması: 248.391

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210359   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,17408

Başarı Sıralaması: 248.391

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,82526

Başarı Sıralaması:  272.501

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,49510

Başarı Sıralaması :  278.493

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,09100

Başarı Sıralaması:  259

Kontenjan 2020 :  90+3

Yerleşen 2020 : 93

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Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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