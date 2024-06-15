2024 Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107190050

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107190050

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin  ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 107190050 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 15+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 231,42122

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.022.546

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107190050   

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,42122

Başarı Sıralaması: 1.022.546

Kontenjan 2023 – 2024 : 15+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,10128

Başarı Sıralaması:  1.424.544

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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