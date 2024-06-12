2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107110024

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107110024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin  ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 107110024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte)   Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 375,88682

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 143.65

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107110024   

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,88682

Başarı Sıralaması: 143.65

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,55543

Başarı Sıralaması:  147.77

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,60463

Başarı Sıralaması :  138.703

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,15528

Başarı Sıralaması:  143

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

taban-taban-puanlari.jpg

Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202390752
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202390752
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310343
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310343
2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208151239
2024 İstanbul Rumeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208151239
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109790473
2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109790473
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı