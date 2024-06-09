2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107110218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 107110218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arkeoloji Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 254,27353

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 835.592

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107110218

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,27353

Başarı Sıralaması: 835.592

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,04980

Başarı Sıralaması: 914.489

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 25+1

Yerleşen 2020 : 22

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.