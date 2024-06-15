2024 Mardin Artuklu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107110033

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Mardin Artuklu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107110033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin  ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 107110033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 289,06514

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 431.161

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107110033   

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,06514

Başarı Sıralaması: 431.161

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,47910

Başarı Sıralaması:  409.517

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,49403

Başarı Sıralaması :  441.567

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,07522

Başarı Sıralaması:  348

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108690254
2024 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108690254
2024 Erciyes Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510298
2024 Erciyes Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510298
2024 Süleyman Demirel Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109211024
2024 Süleyman Demirel Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109211024
2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206210228
2024 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 206210228
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları