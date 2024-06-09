2024 Mardin Artuklu Üni. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107190095

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107190095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü , Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 235,74153

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1.066.933

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107190095

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,74153

Başarı Sıralaması: 1.066.933

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,99778

Başarı Sıralaması: 1.302.589

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.