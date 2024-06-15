2024 Mardin Artuklu Üni. Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107110121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 107110121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 360,20367
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 82.715
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107110121
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,20367
Başarı Sıralaması: 82.715
Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,74599
Başarı Sıralaması: 130.403
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 275,97235
Başarı Sıralaması : 202.502
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 26
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,66153
Başarı Sıralaması: 235
Kontenjan 2020 : 25+1
Yerleşen 2020 : 26
Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.