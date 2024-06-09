2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102510132

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 102510132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 271,82574
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 648.421
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510132
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 271,82574
Başarı Sıralaması: 648.421
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 154
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,62161
Başarı Sıralaması: 689.278
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: 154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 59
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,88384
Başarı Sıralaması: 659
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.