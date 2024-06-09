2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102590331

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102590331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Ekonomi ve Finans  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü tercih kod numarası 102590331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans  Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ekonomi ve Finans  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Taban Puanı: 196,86993

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.611.940

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102590331   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,86993

Başarı Sıralaması: 1.611.940

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,45121

Başarı Sıralaması:  960.486

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Ekonomi ve Finans  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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