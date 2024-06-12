2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi BiyolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102510053

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi BiyolojiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi BiyolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102510053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Biyoloji    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü tercih kod numarası 102510053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji    Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyoloji    Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü Taban Puanı: 294,82195

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü Başarı Sıralaması: 347.941

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510053   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,82195

Başarı Sıralaması: 347.941

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 36

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,00645

Başarı Sıralaması:  352.093

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,49595

Başarı Sıralaması :  371.232

Kontenjan 2021 :  25+1

Yerleşen 2021 : 26

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,86784

Başarı Sıralaması:  377

Kontenjan 2020 :  25+1

Yerleşen 2020 : 26

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyoloji    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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