2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102530251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 102530251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 328,32287

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 238.4

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102530251

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 328,32287

Başarı Sıralaması: 238.4

Kontenjan 2023 – 2024 : 14+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,07939

Başarı Sıralaması: 266.942

Kontenjan 2022: 14+1

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,30029

Başarı Sıralaması : 287.535

Kontenjan 2021 : 14+1

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,12894

Başarı Sıralaması: 297

Kontenjan 2020 : 14+1

Yerleşen 2020 : 15

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.