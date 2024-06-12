2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102510423

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 102510423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 15+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 315,93585

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 273.256

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510423

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,93585

Başarı Sıralaması: 273.256

Kontenjan 2023 – 2024 : 15+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,37605

Başarı Sıralaması: 289.366

Kontenjan 2022: 15+1

Yerleşen 2022: 16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,82747

Başarı Sıralaması : 289.182

Kontenjan 2021 : 15+1

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,87621

Başarı Sıralaması: 295

Kontenjan 2020 : 14+1

Yerleşen 2020 : 15

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.