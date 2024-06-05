2024 Manisa Celâl Bayar Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102510071

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 102510071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 399,15221
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 28.657
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510071
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 399,15221
Başarı Sıralaması: 28.657
Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 93
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,66575
Başarı Sıralaması: 26.783
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: 93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 355,69659
Başarı Sıralaması : 25.609
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,14634
Başarı Sıralaması: 21.2
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.