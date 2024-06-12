2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102510635

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102510635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 185+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 191 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 359,93576
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 191
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 169.859
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510635
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,93576
Başarı Sıralaması: 169.859
Kontenjan 2023 – 2024 : 185+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 191
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,94445
Başarı Sıralaması: 169.203
Kontenjan 2022: 185+5
Yerleşen 2022: 190
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,49252
Başarı Sıralaması : 160.81
Kontenjan 2021 : 180+5
Yerleşen 2021 : 185
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,74458
Başarı Sıralaması: 160
Kontenjan 2020 : 180+5
Yerleşen 2020 : 185
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.