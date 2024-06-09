2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102590278

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102590278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102590278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 240,02358

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.010.712

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102590278   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 240,02358

Başarı Sıralaması: 1.010.712

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,10519

Başarı Sıralaması:  1.186.207

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,37505

Başarı Sıralaması:  846

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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