2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102530181

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102530181

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102530181 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,83731

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 121.106

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102530181   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 391,83731

Başarı Sıralaması: 121.106

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,52552

Başarı Sıralaması:  146.317

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,93841

Başarı Sıralaması :  175.138

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,48214

Başarı Sıralaması:  176

Kontenjan 2020 :  65+2

Yerleşen 2020 : 67

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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