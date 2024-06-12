2024 Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat TasarımıBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204111075

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat TasarımıBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat TasarımıBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204111075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü tercih kod numarası 204111075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü Taban Puanı: 363,31260

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü Başarı Sıralaması: 164.018

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204111075   

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,31260

Başarı Sıralaması: 164.018

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,35415

Başarı Sıralaması:  188.135

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 267,46808

Başarı Sıralaması :  236.692

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,56151

Başarı Sıralaması:  162

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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