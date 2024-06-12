2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111570309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111570309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+25 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 128 kişi yerleşmiştir.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,26802

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 128

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.868

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570309

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,26802

Başarı Sıralaması: 27.868

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+25

Yerleşen 2023 – 2024: 128

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,10883

Başarı Sıralaması: 24.201

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,81513

Başarı Sıralaması : 19.838

Kontenjan 2021 : 85+3

Yerleşen 2021 : 88

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,14042

Başarı Sıralaması: 18.8

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.