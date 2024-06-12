2024 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111570309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111570309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+25 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 128 kişi yerleşmiştir.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,26802
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 128
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.868
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111570309
ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 486,26802
Başarı Sıralaması: 27.868
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+25
Yerleşen 2023 – 2024: 128
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,10883
Başarı Sıralaması: 24.201
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 433,81513
Başarı Sıralaması : 19.838
Kontenjan 2021 : 85+3
Yerleşen 2021 : 88
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,14042
Başarı Sıralaması: 18.8
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.