2024 Malatya Turgut Özal Üni. Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111570469

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Malatya Turgut Özal Üni. Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111570469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü tercih kod numarası 111570469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban Puanı: 230,21316

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Başarı Sıralaması: 808.47

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570469   

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,21316

Başarı Sıralaması: 808.47

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2023 – 2024: 40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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