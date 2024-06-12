2024 Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810048

Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ebelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 208810048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte)   Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 309,99640

Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 292.018

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810048   

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,99640

Başarı Sıralaması: 292.018

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,82776

Başarı Sıralaması:  310.138

Kontenjan 2022:  34+0

Yerleşen 2022: 34

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,65143

Başarı Sıralaması :  308.151

Kontenjan 2021 :  34+0

Yerleşen 2021 : 34

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,90384

Başarı Sıralaması:  336

Kontenjan 2020 :  32+0

Yerleşen 2020 : 32

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Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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