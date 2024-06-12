2024 Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 208810048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.
Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 309,99640
Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34
Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 292.018
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208810048
ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 309,99640
Başarı Sıralaması: 292.018
Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 34
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,82776
Başarı Sıralaması: 310.138
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: 34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 245,65143
Başarı Sıralaması : 308.151
Kontenjan 2021 : 34+0
Yerleşen 2021 : 34
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,90384
Başarı Sıralaması: 336
Kontenjan 2020 : 32+0
Yerleşen 2020 : 32
Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.