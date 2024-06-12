2024 Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810095

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 208810095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.

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Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 459,53762

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 23

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49.682

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810095

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 459,53762

Başarı Sıralaması: 49.682

Kontenjan 2023 – 2024 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,00153

Başarı Sıralaması: 43.835

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.