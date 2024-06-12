2024 Lokman Hekim Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 208810051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

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Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 329,49848

Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 235.321

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208810051

ÜNİVERSİTE: Lokman Hekim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,49848

Başarı Sıralaması: 235.321

Kontenjan 2023 – 2024 : 51+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,04175

Başarı Sıralaması: 245.914

Kontenjan 2022: 42+0

Yerleşen 2022: 42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,19713

Başarı Sıralaması : 264.46

Kontenjan 2021 : 42+0

Yerleşen 2021 : 42

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,99459

Başarı Sıralaması: 280

Kontenjan 2020 : 34+0

Yerleşen 2020 : 34

Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.