2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300311127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 300311127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 357,56010

Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 174.101

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300311127

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,56010

Başarı Sıralaması: 174.101

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,19128

Başarı Sıralaması: 206.428

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 273,16259

Başarı Sıralaması : 221.847

Kontenjan 2021 : 12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,30312

Başarı Sıralaması: 253

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.