2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300311454

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300311454

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke  ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi   Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi   Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300311454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 25+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 330,99449

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 25

Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 235.268

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300311454   

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,99449

Başarı Sıralaması: 235.268

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 25

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,99883

Başarı Sıralaması:  233.13

Kontenjan 2022:  26+0

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,80922

Başarı Sıralaması :  222.09

Kontenjan 2021 :  31+0

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,68472

Başarı Sıralaması:  218

Kontenjan 2020 :  27+0

Yerleşen 2020 : 27

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Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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