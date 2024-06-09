2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 300390251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 80+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 276,27983
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 80
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 606.045
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300390251
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 276,27983
Başarı Sıralaması: 606.045
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 80
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,65123
Başarı Sıralaması: 405.655
Kontenjan 2022: 32+0
Yerleşen 2022: 32
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 260,86910
Başarı Sıralaması : 313.946
Kontenjan 2021 : 31+0
Yerleşen 2021 : 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,03933
Başarı Sıralaması: 308
Kontenjan 2020 : 35+0
Yerleşen 2020 : 35
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.