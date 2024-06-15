2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300311727

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300311727 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 47+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 382,28169

Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 47

Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 41.116

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300311727

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,28169

Başarı Sıralaması: 41.116

Kontenjan 2023 – 2024 : 47+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,23591

Başarı Sıralaması: 64.407

Kontenjan 2022: 48+0

Yerleşen 2022: 48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,72070

Başarı Sıralaması : 40.801

Kontenjan 2021 : 47+0

Yerleşen 2021 : 47

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,14582

Başarı Sıralaması: 50.9

Kontenjan 2020 : 42+0

Yerleşen 2020 : 42

Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.