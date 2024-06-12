2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300310271

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 300310271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

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Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 351,97861

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 184.769

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300310271

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,97861

Başarı Sıralaması: 184.769

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,08054

Başarı Sıralaması: 226.384

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,75682

Başarı Sıralaması : 233.296

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,23934

Başarı Sıralaması: 279

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.