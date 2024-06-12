2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111410283

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111410283

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 111410283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte)   Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 351,54628

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 134

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 185.602

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111410283   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,54628

Başarı Sıralaması: 185.602

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 134

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,39969

Başarı Sıralaması:  180.614

Kontenjan 2022:  130+4

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,23987

Başarı Sıralaması :  170.627

Kontenjan 2021 :  120+3

Yerleşen 2021 : 123

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,62224

Başarı Sıralaması:  174

Kontenjan 2020 :  120+3

Yerleşen 2020 : 123

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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