2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç MimarlıkBölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103290188

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç MimarlıkBölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç MimarlıkBölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103290188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü tercih kod numarası 103290188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Taban Puanı: 295,17461

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü Başarı Sıralaması: 346.533

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290188   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 295,17461

Başarı Sıralaması: 346.533

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,61878

Başarı Sıralaması:  335.018

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,83429

Başarı Sıralaması :  327.16

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,35578

Başarı Sıralaması:  299

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

taban-taban-puanlari.jpg

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Kıbrıs İlim Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300850227
2024 Kıbrıs İlim Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300850227
2024 Lefke Avrupa Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300390323
2024 Lefke Avrupa Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300390323
2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103890246
2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103890246
2024 Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101111322
2024 Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101111322
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı