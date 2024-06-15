2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103210592

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103210592 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 315,97901

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 250.288

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210592

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,97901

Başarı Sıralaması: 250.288

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,07352

Başarı Sıralaması: 252.026

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,12479

Başarı Sıralaması : 262.221

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,69469

Başarı Sıralaması: 212

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.