2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü tercih kod numarası 103290247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü Taban Puanı: 222,23715

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1.253.937

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290247

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,23715

Başarı Sıralaması: 1.253.937

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,10116

Başarı Sıralaması: 1.400.168

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Takı Tasarımı ve İmalatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.