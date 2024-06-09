2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103210414

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103210414

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü tercih kod numarası 103210414 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümüne 137 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Taban Puanı: 233,66040

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 137

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.094.718

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103210414   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,66040

Başarı Sıralaması: 1.094.718

Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 137

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,19314

Başarı Sıralaması:  1.127.967

Kontenjan 2022:  120+3

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  120+3

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,72597

Başarı Sıralaması:  830

Kontenjan 2020 :  140+4

Yerleşen 2020 : 144

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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