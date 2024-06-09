2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103290210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290210   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: ---

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,76123

Başarı Sıralaması:  1.036.664

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,47602

Başarı Sıralaması:  777

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

taban-taban-puanlari.jpg

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Uluslararası Final Üni. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390068
2024 Uluslararası Final Üni. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390068
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102530127
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102530127
2024 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208310124
2024 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208310124
2024 Uluslararası Final Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390137
2024 Uluslararası Final Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390137
Çok Okunanlar
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Ekonomi Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300390516
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300510093
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Kütahya Dumlupınar Üni. Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290210
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı