2024 Kütahya Dumlupınar Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103290207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103290207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 394,89749

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 30.45

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290207

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,89749

Başarı Sıralaması: 30.45

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,91768

Başarı Sıralaması: 29.947

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 347,97733

Başarı Sıralaması : 28.066

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,25114

Başarı Sıralaması: 22.9

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.