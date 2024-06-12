2024 Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204010827

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kto Karatay Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204010827 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,17092

Haberin Devamı

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.493

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010827

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 500,17092

Başarı Sıralaması: 18.493

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,18065

Başarı Sıralaması: 18.099

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 441,04045

Başarı Sıralaması : 16.052

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,92705

Başarı Sıralaması: 13.9

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.