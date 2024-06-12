2024 Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204090109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204090109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Yüksekokul) Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 307,79060
Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 28
Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 299.546
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204090109
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 307,79060
Başarı Sıralaması: 299.546
Kontenjan 2023 – 2024 : 28+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 28
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,02222
Başarı Sıralaması: 442.377
Kontenjan 2022: 22+0
Yerleşen 2022: 22
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 28+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,73930
Başarı Sıralaması: 620
Kontenjan 2020 : 28+0
Yerleşen 2020 : 28
Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.