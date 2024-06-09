2024 Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204010015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kto Karatay Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 204010015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 119+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 119 kişi yerleşmiştir.
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 367,02448
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 119
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 112.056
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204010015
ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 367,02448
Başarı Sıralaması: 112.056
Kontenjan 2023 – 2024 : 119+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 119
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,61872
Başarı Sıralaması: 119.198
Kontenjan 2022: 104+0
Yerleşen 2022: 104
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 128+0
Yerleşen 2021 : 71
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 147+0
Yerleşen 2020 : 105
Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.