2024 Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204011173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204011173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Yüksekokul) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

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Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 360,09530

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 169.599

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204011173

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,09530

Başarı Sıralaması: 169.599

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,98142

Başarı Sıralaması: 164.025

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,17936

Başarı Sıralaması : 180.705

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,15666

Başarı Sıralaması: 167

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 8

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.