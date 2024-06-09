2024 Kto Karatay Üni. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204090314

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üni. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204090314

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü tercih kod numarası 204090314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban Puanı: 304,80808

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 379.61

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204090314   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,80808

Başarı Sıralaması: 379.61

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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