2024 Kto Karatay Üni. Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204010924

Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üni. Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204010924

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 204010924 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 355,76748

Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 177.504

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010924   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,76748

Başarı Sıralaması: 177.504

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,93808

Başarı Sıralaması:  170.904

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,06768

Başarı Sıralaması :  178.91

Kontenjan 2021 :  9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,67293

Başarı Sıralaması:  199

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 9

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Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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