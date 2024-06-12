2024 Kto Karatay Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204011207

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204011207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 204011207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 255,87971

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 24

Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 564.071

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204011207   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,87971

Başarı Sıralaması: 564.071

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 24

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,46508

Başarı Sıralaması:  461.92

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  31+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,20220

Başarı Sıralaması:  551

Kontenjan 2020 :  31+0

Yerleşen 2020 : 31

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Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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