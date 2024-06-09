2024 Kto Karatay Üni. Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204010854

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204010854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 337,22334

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 208.591

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010854

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,22334

Başarı Sıralaması: 208.591

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,61248

Başarı Sıralaması: 222.762

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,18923

Başarı Sıralaması : 208.554

Kontenjan 2021 : 9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,28378

Başarı Sıralaması: 185

Kontenjan 2020 : 9+0

Yerleşen 2020 : 9

Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.