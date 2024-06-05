2024 Kto Karatay Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204090121

Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kto Karatay Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 204090121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Yabancı Diller Yüksekokulu   Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204090121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 351,97336

Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 49.189

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204090121   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,97336

Başarı Sıralaması: 49.189

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,29516

Başarı Sıralaması:  50.896

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,75235

Başarı Sıralaması :  42.536

Kontenjan 2021 :  15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,82116

Başarı Sıralaması:  45.7

Kontenjan 2020 :  20+0

Yerleşen 2020 : 20

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Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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