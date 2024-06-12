2024 Konya Teknik Üniversitesi İç MimarlıkBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111372230

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 111372230 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 305,98332
Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 305.826
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111372230
ÜNİVERSİTE: Konya Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 305,98332
Başarı Sıralaması: 305.826
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,12826
Başarı Sıralaması: 319.112
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2021 : ---
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.