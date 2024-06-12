2024 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208310166

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208310166

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi   Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü tercih kod numarası 208310166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü , Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban Puanı: 219,79017

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Başarı Sıralaması: 936.528

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310166   

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,79017

Başarı Sıralaması: 936.528

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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