2024 Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910479

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 106910479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 509,41790

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 267

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 13.058

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910479

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 509,41790

Başarı Sıralaması: 13.058

Kontenjan 2023 – 2024 : 260+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 267

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,23830

Başarı Sıralaması: 13.061

Kontenjan 2022: 260+7

Yerleşen 2022: 267

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 454,24453

Başarı Sıralaması : 10.344

Kontenjan 2021 : 250+7

Yerleşen 2021 : 257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 511,55923

Başarı Sıralaması: 9.24

Kontenjan 2020 : 250+7

Yerleşen 2020 : 257

Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.