2024 Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910919

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü tercih kod numarası 106910919 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Taban Puanı: 265,76791
Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54
Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 709.513
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910919
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,76791
Başarı Sıralaması: 709.513
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,10256
Başarı Sıralaması: 664.076
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 37
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,05655
Başarı Sıralaması: 575
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.