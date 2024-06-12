2024 Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910646

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910646 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 58 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 383,00645

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 58

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 133.286

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910646

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,00645

Başarı Sıralaması: 133.286

Kontenjan 2023 – 2024 : 56+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 58

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,09671

Başarı Sıralaması: 152.884

Kontenjan 2022: 56+2

Yerleşen 2022: 58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,89440

Başarı Sıralaması : 163.727

Kontenjan 2021 : 56+2

Yerleşen 2021 : 58

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,69773

Başarı Sıralaması: 150

Kontenjan 2020 : 56+2

Yerleşen 2020 : 58

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.