2024 Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 426,30039

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 80.981

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910407

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,30039

Başarı Sıralaması: 80.981

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,68571

Başarı Sıralaması: 87.068

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 352,29415

Başarı Sıralaması : 89.315

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,80479

Başarı Sıralaması: 81.9

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.