2024 Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990750

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 106990750 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 303,12013

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 390.979

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106990750

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,12013

Başarı Sıralaması: 390.979

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,98026

Başarı Sıralaması: 410.098

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.